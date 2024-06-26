Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:47

EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Ivan Hasek'in ekibi Çekya ile karşı karşıya gelecek.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Volkspark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye, EURO 2024'te son maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

Çekya ise Gürcistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN BERABERLİK YETECEK

A Milli Takım, F Grubu’nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek.

Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

MİLLİLER SON 16 TURUNDA KİMLE EŞLEŞEBİLİR?

A Milli Takım’ın ikincilik ve en iyi üçüncü olarak son 16 turuna kalması durumunda rakibi farklılık gösterecek.

Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşecek.

Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

MİLLİ TAKIM’DA GÖZLER EKSİK OYUNCULARDA

A Milli Takım’da Çekya mücadelesinde Montella’nın kadro tercihi merak ediliyor. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.

Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek.

A MİLLİ TAKIM ÇEKYA İLE 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.

Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaştı.

Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Türkiye ile Çekya arasında oynanan son maç ise 19 Kasım 2022'de oynandı. Gaziantep'teki özel maçı ay-yıldızlı ekip Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip tamamladı.

MUHTEMEL 11

Milli Takım'ın sahaya Altay; Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Yusuf, Kerem ve Kenan on biriyle çıkması bekleniyor.