Celina'nın tek golü 3 puana yetti! Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:54

Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Celina kaydetti.

14'üncü dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Eysseric ortasını yaptı. Kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırmak isterken top, ceza sahası içinde Ben Ouannes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada savunmadan atılan uzun pasla defans arkasına sarkan Bahoken, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.

57'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Gaziantep FK savunmasının hatalı pasında araya giren Bahoken sağ kanattan hareketlenen Hajradinovic'i gördü. Hajradinovic'in yerden çevirdiği top Bahoken'i geçip arka direkte Celina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.,

59'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Maxim ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.