Sivasspor, Hatayspor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Leke James ve Ahmed Musa, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.
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