Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:12

İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

CELTA VİGO - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CELTA VİGO - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Guillermo Fernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.

Celta Vigo ise kendi sahasında konuk ettiği Getafe ile 2-2 berabere kalmıştı.