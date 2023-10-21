Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:12
Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

CELTA VİGO - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CELTA VİGO - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Fernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.

Celta Vigo ise kendi sahasında konuk ettiği Getafe ile 2-2 berabere kalmıştı.


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