Celta Vigo'da Carlos Carvalhal dönemi sona erdi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo, Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile yolları ayırma kararı aldı.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile yolları ayırdığını açıkladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Carlos Carvalhal ile olan sözleşmesini sonlandırmıştır. Geçtiğimiz kasım ayında Vigo'ya gelişlerinden bu yana gösterdikleri profesyonellik ve dürüstlük için Carlos Carvalhal ve yardımcılarına en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Portekizli koça profesyonel ve kişisel geleceğinde iyi şanslar diliyor, ayrıca bu sekiz ay boyunca her gün gösterdiği çalışma ve özveri için kendisine teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Carlos Carvalhal
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU
Portekizli teknik direktörün Haziran 2024'e kadar İspanyol kulübüyle sözleşmesi bulunuyordu.
Carlos Carvalhal yönetimindeki Celta Vigo, 43 puan toplayarak ligi 13. sırada tamamladı.
Carlos Carvalhal, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.
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