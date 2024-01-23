Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:58
Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Rafael Benitez yönetimindeki Celta Vigo, kendi sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Celta Vigo bir önceki turda Valencia deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Real Sociedad ise deplasmanda karşılaştığı Osasuna'yı 2-0 mağlup etmişti.


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