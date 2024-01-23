Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Celta Vigo, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Rafael Benitez yönetimindeki Celta Vigo, kendi sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Celta Vigo bir önceki turda Valencia deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Real Sociedad ise deplasmanda karşılaştığı Osasuna'yı 2-0 mağlup etmişti.
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