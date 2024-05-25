Celtic, kupayı ezeli rakibinden tek golle aldı!

İskoçya Kupası finalinde Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:46
Celtic, kupayı ezeli rakibinden tek golle aldı!
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İskoçya Kupası finalinde Celtic, ezeli rakibi Rangers ile karşılaştı. Hampden Park'ta oynanan maçı Celtic 1-0 kazandı.

Old Firm derbisi olarak adlandırılan maçta Celtic'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Adam Idah kaydetti.

Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giydi.

Brendan Rodgers'ın öğrencileri bu sonuçla 42. kez bu kupayı müzesine koymayı başardı.

Celtic, İskoçya Ligi'nde de sezonu şampiyon tamamlamıştı.


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