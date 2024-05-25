Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, İskoçya Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:59
Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İskoçya'da Federasyon Kupası heyecanı yaşanıyor.

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, finalde Philippe Clement'in ekibi Rangers FC ile karşı karşıya gelecek.

CELTİC - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hampden Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CELTİC - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoç hakem Nick Walsh'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Celtic bir önceki turda karşıaştığı Aberdeen'i penaltılarda 6-5 mağlup etmişti.

Rangers ise yarı finalde karşılaştığı Hearts'ı 2-0'lık skorla geçmişti.


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