Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, İskoçya Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İskoçya'da Federasyon Kupası heyecanı yaşanıyor.
Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, finalde Philippe Clement'in ekibi Rangers FC ile karşı karşıya gelecek.
CELTİC - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Hampden Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
CELTİC - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem Nick Walsh'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Celtic bir önceki turda karşıaştığı Aberdeen'i penaltılarda 6-5 mağlup etmişti.
Rangers ise yarı finalde karşılaştığı Hearts'ı 2-0'lık skorla geçmişti.
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