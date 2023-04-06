Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinde TGM Grand Prix ile piste çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:26
Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak
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Milli sporcu Cem Bölükbaşı, hafta sonu TGM Grand Prix takımı ile Japonya'da Super Formula serisinde piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyonun Japonya ayağı 7-9 Nisan tarihlerinde Fuji Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarın yapılacak antrenmanların ardından sezonun ilk yarışı 8 Nisan Cumartesi günü TSİ 08.15'te başlayacak, hafta sonunun ikinci yarışı ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 08.30'da start alacak.

Ay-yıldızlı sporcunun 55 numaralı TGM Grand Prix aracında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunacak. Cem Bölükbaşı, ilk olarak bu logoyu 7 Mart'ta Japonya'da Suzuka Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun resmi testlerinde kullanmıştı.

Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.


Cem Bölükbaşı Motor Sporları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

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