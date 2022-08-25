Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesi neden iptal edildi?
Milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi, takımı Charouz tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Peki, Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesi neden iptal edildi?
Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu.Küçüklüğünden beri hız tutkusuyla büyüyen Cem Bölükbaşı, 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Cem Bölükbaşı I-Racing‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk 20'ye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi. 2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.
Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
CEM BÖLÜKBAŞI'NIN SÖZLEŞMESİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Cem Bölükbaşı, F2'deki takımı Charouz System ile olan kontratını karşılıklı olarak feshetti. Tatiana Calderon, Enzo Fittipaldi’nin takım arkadaşı olarak Formula 2’ye geri döndü. Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.
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