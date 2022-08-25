Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:35

Cem Bölükbaşı, F2'deki takımı Charouz System ile olan kontratını karşılıklı olarak feshetti.

Tatiana Calderon, Enzo Fittipaldi’nin takım arkadaşı olarak Formula 2’ye geri döndü.

Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.