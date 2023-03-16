Cemile Aykoç, Türkiye şampiyonu oldu

Manisa Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Cemile Aykoç, Ankara’da yapılan Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda 67 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:54
Cemile Aykoç, Türkiye şampiyonu oldu
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda, Manisa Muaythai Eğitim Merkezi milli sporcusu Cemile Aykoç, 67 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Aykoç, 21-28 Mart tarihleri arasında yapılacak Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda Manisa’yı ve Türkiye’yi temsil edecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Cemil Aykoç’u tebrik ederek, "İl Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğumuz Muaythai Eğitim Merkezimizden şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz. Cemile kızımızın muaythai şampiyonluğuyla gurur duyduk. Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.


Türkiye Muaythai Federasyonu Muay Thai Cemile Aykoç

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