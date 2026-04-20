Cengiz Ünder'in performansına sert eleştiri: 'İyi ol diye uğraşıyoruz ama...'

20.04.2026 11:05:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in Samsunspor maçındaki performansı gündem oldu. Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Cengiz Ünder'i sert sözlerle eleştirdi.

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olduğu maça ilk 11'de başlamış ve 65 dakika sahada kalmıştı. Yerini Cerny'ye bırakan Cengiz Ünder'in kötü performansı eleştirilere neden oldu.

Birçok istatistikte dibi gören Cengiz Ünder'e bir eleştiri de Tugay Kerimoğlu'ndan geldi. 

NOW'da konuşan Kerimoğlu, tecrübeli futbolcudan ümidini kesti ve "Cengiz'i kazanmak için Sergen Hoca her şeyi denedi. Olmuyor, zorlamamak lazım. Kendine zarar veriyorsun. Bu, zamanla senin teknik direktörlüğünden de götürmeye başlar" dedi.

Cengiz Ünder'in topla buluşma istatistiğine dikkat çeken Kerimoğlu, "Cengiz Ünder… Yahu iyi ol diye uğraşıyoruz ama A Milli Takım'ın da ihtiyacı var sana, ben oradan da bakıyorum olaya... Yok, bitti! 65 dakikada 37 kez topla buluşmuş. Orkun 78 dakika oyunda kalmış 81 kez, Olaitan 60, Asllani de 68..." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

