CEV Şampiyonlar Ligi finalinin MVP'si Tijana Boskovic!

4.05.2026 00:39:00
Şampiyon VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin En Değerli Oyuncusu ödülünü VakıfBank'tan Tijana Boskovic kazandı.

Finalde eski takımı Eczacıbaşı Dynavit'e karşı mücadele eden Sırp smaçör, bu sezon sergilediği performansla sarı-siyahlı ekibin ligde ve Avrupa'da şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ RÜYA TAKIMI

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin rüya takımı da belli oldu.

Rüya takımda şampiyon VakıfBank'tan Tijana Boskovic, Zehra Güneş ve Marina Markova; ikinci Eczacıbaşı Dynavit'ten kaptan Simge Aköz, Sinead Jack-Kısal ve Ebrar Karakurt ile üçüncü A. Carraro Imoco'dan Joanna Wolosz yer aldı.

Söz konusu takımın başantrenörü ise VakıfBank'ın şampiyon çalıştırıcısı Giovanni Guidetti oldu.

