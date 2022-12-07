Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:17

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Ekvador basınına açıklamalarda bulundu.

Vargas, Valencia'nın önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirterek "Enner Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe" dedi.

Ekvadorlu futbolcunun halen Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Vargas, "Enner, Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor. Şu anda 3 yıllık bir kontrat üzerinde duruyoruz ancak günü geldiğinde o da elbette kalbindeki takımda futbolu bırakmak isteyecektir" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK"

Vargas, Valencia'nın Fenerbahçe'de evinde gibi hissettiğinden bahsederken "Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var ve yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşları ile de çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor" diye konuştu.

Vargas son olarak, "Her ne kadar önceliğimiz Fenerbahçe olsa da oyuncunun temsilcisi olarak diğer takımlardan gelen tekliflerin ve ilgilerin farkında olup kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç olarak Enner'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek" diyerek sözlerini noktaladı.