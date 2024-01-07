Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş itirafı! 'O dönemde Şenol Hoca seçilirse...'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:08

Güncelleme: 07.01.2024 - 13:10

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ceyhun Kazancı, Habertürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kazancı, teknik direktör seçiminden transferlere birçok konuda önemli sözler söyledi.

Ceyhun Kazancı (solda) ile Ahmet Nur Çebi (sağda)

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şu şekilde:

- Şenol Güneş'in açıklaması rahatsız etti mi? Şenol Güneş ile arası iyi mi?

"Bazen yayında bir şey söylersiniz dışarda başka bir şey söylersiniz. Şenol Güneş'in açıklamalarından rahatsız olmadım. Birlikte çalışmayana kadar onunla tanışmıyorduk. Basın toplantısına ve hocanın genel kariyerine baktığımızda yani konuşma tarzına baktığımızda çok rahatsızlık verici bir durum değil bu. Ben onlardan biri olmamama rağmen rahatsız olmadım. Bu hikayenin hiç bir geçmişi olmasa sorun olmayacaktı. Benim Şenol Güneş'i istemediğime dair haberler çıktı. Hatta gelirse istifa ederim falan dediğim söylendi. Ben açık konuşayım, yalan söyleyecek halimiz yok. Benim başkana böyle bir cümle söylemek haddime değil ama benim görüşüme göre artık yurt dışına odaklanmak lazımdı. Yabancı hayranlığım olduğundan değil ancak felsefe ve metot anlamında değişiklik olması gerektiğini düşünüyordum. Bu da zaten Valerien Ismael'den önceydi. İşin doğrusu ligi bilmeyen bir hocayı düşünüyorduk."

"BÜYÜK BASKI VARDI"

"O dönemde Şenol hoca seçilirse benim çok fayda sağlayamayacağımı yönetime ilettim. Bunu hoca da biliyordu. Bu görüşümü çok saklamadım ama bu tehdit cümlesi değil. O dönem büyük algı ve baskı vardı. Ben çok rahatsız olmadım ama insanların ne düşündüğü de önemli diye düşündüm sonra."

Şenol Güneş'in 'Ceyhun Kazancı ile devam edeceğim' sözleri hakkındaki düşünceleri:

"Bu cümle aklıma takılmıştı biraz ama bunların hepsini konuştuk. Ben Şenol Hoca ile çalıştığım süre boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kırgınlık olabilecek bir cümle dahi geçmedi. Görüş ayrılıkları oldu, başkanla bile oldu bu. Ailemde Şenol Güneş'in sözlerine üzülmüş. Bunun bir yanlış anlaşılma olduğuna ben şahsen inandım. Hoca da çok üzülmüştü. Zamanı geri sarsak hoca de bundan dolayı pişman olduğunu söyler."

"Sergen Hoca ile çalıştığımızda bütün transfer işlerini ben yapıyordum. Sergen Yalçın benim .ok sevdiğim ve değer verdiğim bir insan. Beşiktaş'ın en son şampiyonluğunu kazandırmış insanlar. Sosyal medya üzerinden Sergen Yalçın'a yapılan itibarsızlaşma kampanyalarını hayretle izliyorum. Beşiktaşlıların dikkatini çekmesini istediğim mesele şu; artık farkına varın! Herkese sırayla bir itibarsızlaşma kampanyası var. Bu Sergen Yalçın'da bile var. Bu inanılır gibi değil."

Sergen Yalçın

"PLANLI ALGI YARATILIYORDU"

"Biri gittiği anda bir sonraki durağın Sergen Yalçın olacağı kabul edilir bir şeydi. Son dönemde çok planlı algı yaratılıyordu. Bu algı operasyonundan nefret ediyordum ama bunu gerçekten yaşadım. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Umarım başarılı olacaktır. Sergen hoca ile çok devam etmek istedim, sözleşmeyi de uzatmayı çok istedim ama istifa dendiği zaman bu iş devam etmez dedi. İnşallah Antalya'da çok başarılı olur. Ben geldiğim andan itibaren Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasında soğukluk yoktu. Başkan zaten kimsenin işine de karışmaz. Mutlaka bir kalp kırıklıkları olmuştur."

"Sergen Yalçın döneminde en büyük darbeyi sakatlıklardan yedik. Transferler yapıldı, lige de iyi başladık. Ismael ile de Sergen yalçın ile de çok iyi başladık sezona. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile oynadık. Kırılma anı dediğimiz pozisyonlar oldu oyunda. Sonra maçı kaybettik ve sakatlıklar da başladı. Şampiyonlar Ligi'nin temposu farklıydı. Oyuncular da sakatlık yaşadı bu sebeple. Birçok şeye bağlanabilir bu."

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

"Vincent Aboubakar'ın bir sakatlığının olduğunu sağlık ekibi de söylüyor. Bir ihanet şeklinde kimse söylemedi, istese oynardı da diyen var. Kontratı o dönemde vardı. Sakatlığın birçok sebebi olabilir. Darbe sakatlığına bir şey diyemezsin ama adale sakatlığı çok fazla oluyorsa yanlış bir şeyler var demektir."

Vincent Aboubakar

"Ben dönemsel şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Sabırlar, yanlışta ısrar etmek arasında ince bir çizgi var. Sergen Hoca'nın devam etmesini düşünüyordum. Hoca da haklı, taraftar ile ayrı bir bağı var. Sergen Hoca'ya umursamaz diyorlar ama mağlubiyetlerden sonra halini görseniz anlarsınız. Seri mağlubiyetler geldiğinde artık istifa edeceğini hissettim."

VALERIEN ISMAEL SÖZLERİ

"Valerien kısmını şöyle konuşalım. Hep 'pişman mısın?' diye soruluyor. Ben pişman değilim. Valerien bir detay, insanların bunu iyi anlaması lazım. Bu bir felsefe değişimi. 2022-2023 transfer sezonu içim o kadar rahat ki, 2022-2023 yaz transfer sezonu Beşiktaş tarihinin geçirdiği en doğru transfer sezonlarından bir tanesi. Bunu çok içim rahat söylüyorum. Premier Lig takımı deniliyordu. Bu tesadüf değildi. 60'ta bitiyor bu takım dendi, bakın o maçların kadrosuna 8'i yeni. Sahada daha yeni toplanmış, bir futbol takımı hemen oluyor mu, bu kadar kolay mı? Arteta şu anda Arsenal'de uçmaya başladı, şampiyon olur olmaz o ayrı bir konu ama kaç yılda gelişti bu? Bu önemli bir kelime, yanlışta ısrar etmekle, sabretmek arasında ince bir çizgi var. Valerien olmayabilirdi ama biz bunu görmedik. 5 maçta 13 puan almış takım. Ankaragücü maçı, Josef'in olayı çok etkiledi. Ondan sonra Başakşehir maçı. Biz neredeyse tek kale oynadık. Bir tane kaleye gelen şut vardı, gol oldu. Penaltı verilmedi, Valerien atıldı. Alanya maçında da Valerien hata yaptı. 3-0'dan 3-3 bitti. Maçın hakemi bir birim konuşulduysa, Valerien 10 birim konuşuldu. Bu diğer kulüplerde farklı akıyor. Eğer, hoca Valerien olmasaydı Beşiktaş'ta da farklı akardı. Orada artık bir plan var zaten; "Bunun gitmesi lazım." Benim de gitmem lazım, ben kaç kişinin ayağını kesmişim oradan, haberi var mı Beşiktaşlıların? Nasıl bir rant döndüğünü biliyor musunuz? Haber mi gelmedi bana, tehdit mi edilmedik? Kaç kişiyi sokmadık biz oraya. Biz bu adamlarla savaşmadık mı? Biz bunları çıkıp sabah akşam anlatalım mı? Ama biraz da anlayın, biraz lüften uyanın. Bakın benim yolum en doğrusuydu demiyorum ama bu bir yoldu. Siz o yoldan zorla çıkarttınız. Siz o kötülüğü bana yapmdınız, kulübe yaptınız. Çok mu iyi şu anda durum. Ben son derece huzurluyum. Valerien gitti. Ben Sergen Hoca veya Şenol Hoca'nın gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Valerien Ismael en doğru tercih değil, bir felsefe değişimi, sonra o dönemde öyle bir ortam var ki, adamın çocuğuna, karısına mesajlar geliyor. Tabii ki gidecek bir noktada. Şenol Hoca'nın gelmesi lazımdı, geldi de hiç de kötü olmadı."

JEAN ONANA TRANSFERİ

Ceyhun Kazancı: "Jean Onana... Hoca dedi ki, "Ben ön liberoda sert, iki mücadelelerde kuvvetli, kafa toplarına hakim, fiziksel ve güçlü bir oyuncu istiyorum." Bizim sunduğumuz opsiyonlardan bir tanesi Onana'ydı. Onana'yı hoca seyretti, uygun gördü. Biz sunduk diyorum bakın, ondan gelmedi. Onana bir opsiyondu. Onana Bordeaux'ta bir senede 30 küsür maça çıkmış, Ligue 1'de düzenli oynamış. Oradan Lens'e 5 milyon Euro'ya transfer olmuş bir oyuncu. 23 yaşında, piyasası olan, Kamerun Milli Takımı'nda oynamış bir oyuncu. Bir piyasası var. Bir İtalyan sitesinde bir önceki sene Milan'ın da onunla ilgilendiği yazıyor. Geçenlerde Arsenal'in scoutu buradaydı. Kendisiyle sohbet ederken, Onana'yı da konuştuk. Fenerbahçe'den bir oyuncuyu seyretti. Bu opsiyonlardan bir tanesi Onana'ydı. Hoca da uygun gördü ve alındı. İlk başta Romain Saiss ile takas ihtimali vardı ama onlar bunu kabul etmediler. Üstüne para istediler. Geldikten sonra birkaç maç oynamadıktan sonra Genoa kiralamak istedi. Ama o dönem tutuldu Onana. "Yanlış Onana alındı"ya kadar gitti. Daha da gider, biz zaten kaleci ve ön libero arasındaki fark bilmiyoruz! Bu hikaye budur. Herkes suçlu o zaman, eğer suçlu arıyorsunuz. Suçlu aramak için çok erken diyorum. Kiralayın o zaman. Avrupa'da pazarı var. Biz bu adamı BAL Ligi'nden mi aldık, Fransa'dan almadık mı? Piyasası olduğunu ben biliyorum, kiralayın."

DANIEL AMARTEY TRANSFERİ

"Lyonco da benim yıllardır teklif yaptığım bir oyuncu. Hep almaya çalıştığımız bir oyuncu. Oyuncuyu çok beğeniyorum, hoca da çok beğendi. Oyuncu geldi, potansiyel sakatlığından dolayı gitti. Ondan dolayı da çok eleştirildik. "Şenol Güneş çok istedi, Ceyhun aldırmadı" haberleri çıktı. Lyanco nerede? Al Grafa'da. Eylül'de sakatlandı ve hala oynamıyor. 6 ay gitti. Neden konuşulmuyor? Gönderince ben karşı çıktım oldu. 3-4 maç oynadı, ondan sonra gitti çocuk. Lyanco gidince, Djiku da Fenerbahçe'ye gidince, hocanın da daha önceden onay verdiği Amartey'i aldık. Djiku ile çok konuştum. Biz geçen senelerde de Djiku ve Lyanco için bonservis tekliflerinde bulunduk. Afrika Kupası'nda Gana Milli Takımı'nda Amartey oynarsa, Djiku oynamazsa şaşırmayın"