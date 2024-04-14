Chamberlain, 114 gün sonra sahalara döndü

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de tam 114 gün sonra sahalara geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:37
Chamberlain, 114 gün sonra sahalara döndü
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Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain, 114 gün sonra resmi maçta forma giydi.

Son olarak 21 Aralık 2023'teki Alanyaspor maçında görev yapan İngiliz futbolcu, sol uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Söz konusu süreçte 17 maçı kaçıran Oxlade-Chamberlain, 31. haftada RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamamıştı.


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