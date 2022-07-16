Chancel Mbemba Mangulu kimdir? Chancel Mbemba Mangulu kaç yaşında?
Fransız temsilcisi Marsilya ile sözleşme imzalayan Chancel Mbemba'nın gerçek yaşı tartışma konusu oldu. Chancel Mbemba Mangulu kimdir? Chancel Mbemba Mangulu kaç yaşında?
Geçtiğimiz gün Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya imza atan Kongolu savunmacı Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının çok daha büyük olduğuyla ilgili yeni belgeler ortaya çıkarıldı.
NN'in haberine göre 27 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıktı.
CHANCEL MBEMBA MANGULU KİMDİR?
Chancel Mbemba Mangulu, Zaire'de doğdu Demokratik Kongolu Mbemba, futbol hayatına E.S. La Grace alt yapısında başladı. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anderlecht kulübünde başladı. 2015 yılında Newcastle United forması giydi. 2018 yılında Porto'ya transfer olan Mbemba Porto'yla sözleşmesi bittikten sonra, bedelsiz olarak Marsilya'ya imza atmıştı.
CHANCEL MBEMBA MANGULU KAÇ YAŞINDA?
Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.
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