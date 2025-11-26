Napoli ikinci yarıda açıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 09:40:00
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Karabağ'ı 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Napoli ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Karabaği ikinci yarıda 7 dakikada yediği goller sonrası Napoli'ye deplasmanda 2-0 kaybetti.

İtalyan ekibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Scott McTominay ve 72. dakikada Marko Jankovic (kendi kalesine) kaydetti.

NAPOLI PENALTI KAÇIRDI

Napoli'de 56. dakikada Rasmus Höjlund penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Napoli puanını 7'ye yükseltti. İkinci kez mağlubiyet yaşayan Karabağ da 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Napoli, Benfica'ya konuk olacak. Karabağ, Ajax'ı ağırlayacak.

