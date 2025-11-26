Pierre Emerick-Aubameyang yıldızlaştı: Newcastle United'a Marsilya çelmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 09:45:00
Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Marsilya, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Marsilya, Velodrome Stadı'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren iki golü de Pierre Emerick-Aubameyang attı. Aubameyang, 46. ve 50. dakikalarda ağları sarstı.

Newcastle United'ın tek golü ise 6. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.

16 MAÇTA 16 GOL

Marsilya'ya, Newcastle United karşısında galibiyeti getiren Aubameyang, bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor.

Aubameyang'ın istatistikleri şu şekilde:

-Bu sezon 16 maçta 16 gol.

-Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 6 gol.

-Son 4 maçta 6 gol.

Marsilya, Newcastle United maçındaki galibiyetle birlikte Devler Ligi'nde 6 puana ulaştı. Newcastle United, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Marsilya, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle United, bu kez Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #marsilya #Newcastle United #Pierre-Emerick Aubameyang

