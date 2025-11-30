Chelsea 10 kişi kaldı: Londra derbisinde kazanan çıkmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 21:43:00
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, lider Arsenal'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

CHELSEA 10 KİŞİ KALDI

Chelsea, 38. dakikada Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalırken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Mücadelede Chelsea'nin golünü, 48. dakikada Trevoh Chalobah kaydetti. Arsenal'a beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Mikel Merino'dan geldi.

PUAN FARKI 5

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal, puanını 30'a yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea ise 24 puana ulaştı ve 3. sırada konumlandı.

Chelsea, Premier Lig'in 14. haftasında Leeds United'a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

