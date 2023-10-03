Chelsea, 14 maçlık seriyi sona erdirdi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:23
Chelsea, 14 maçlık seriyi sona erdirdi
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, kendisi gibi Londra ekibi Fulham'la derbide karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak üç puana ulaşmayı başardı.

14 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Maçın 18. dakikasında Mudryk'in golüyle öne geçen Chelsea, 19. dakikada Broja ile farkı ikiye çıkardı ve maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak üç puan almasını bildi.

Chelsea böylelikle deplasmanda 14 maç sonra kazanmayı başarırken 70 milyon Euro'luk bonservisine rağmen performansıyla eleştiri konusu olan Mykhaylo Mudryk de takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla Chelsea sezonun ikinci galibiyetini alarak 8 puana yükseldi, Fulham ise 8 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Chelsea Burnley deplasmanına çıkarken Fulham ise Sheffield United'ı ağırlayacak.


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chelsea fulham İngiltere Premier Lig

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