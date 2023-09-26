Chelsea'nin yüzü eylül ayında gülmedi!
Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayında oynadığı 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.
Chelsea, İngiltere Premier Lig'de eylül ayını gol atamadan tamamlayacak.
Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi.
Chelsea, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
6 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI
Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.
Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.
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