Chelsea, 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3-0 Wolverhampton

08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:02

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Mavilere galibiyeti getiren goller Havertz, Pulisic ve Broja'dan geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea, ligde puanını 16 yaptı. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.