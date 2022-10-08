Chelsea, 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3-0 Wolverhampton
İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Wolverhampton'u 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Mavilere galibiyeti getiren goller Havertz, Pulisic ve Broja'dan geldi.
Bu sonucun ardından Chelsea, ligde puanını 16 yaptı. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.
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