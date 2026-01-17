Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea, Brentford'u iki golle devirdi!

17.01.2026 20:11:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Chelsea, sahasında Brenford'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Brentford'u konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Joao Pedro ve 76. dakikada penaltıdan Cole Palmer'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Konuk ekip Brentford'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte noktalandı. 

Alınan galibiyetin ardından Chelsea puanını 34'e yükseltirken, Brentford 33 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Brentford ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

