Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:03
Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.


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