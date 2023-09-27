Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CHELSEA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Chelsea, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidardan yeni düzenleme
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- İşte gençlerin en çok tercih ettiği meslekler!
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'
- Tekstilde 'Zara' krizi!
- 80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
- Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
- 'Ekrem Bey için çalışın'