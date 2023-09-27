Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:03

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:03

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.