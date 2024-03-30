Chelsea - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
CHELSEA - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta sahasında Newcastle United'ı 3-2 mağlup etmişti.
Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Brentford maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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