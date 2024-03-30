Chelsea - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 11:00

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

CHELSEA - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta sahasında Newcastle United'ı 3-2 mağlup etmişti.

Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Brentford maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.