Chelsea, Crystal Palace'a acımadı: 11 maçlık kötü seri!

25.01.2026 19:26:00
Cumhuriyet Spor
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 3-1'lİk skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Estevao, 50. dakikada Joao Pedro ve 64. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez attı.

CRYSTAL PALACE 10 KİŞİ KALDI

Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton, 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ev sahibinin tek golü 88. dakikada Chris Richards'tan geldi.

CRYSTAL PALACE'IN YÜZÜ 11 MAÇTIR GÜLMÜYOR

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Chelsea, puanını 37'ye yükseltti. Son 11 resmi maçını kazanamayan Crystal Palace, 28 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta West Ham United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

