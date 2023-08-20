West Ham United, Chelsea'yi eli boş yolladı!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:49

Güncelleme: 20.08.2023 - 20:49

İngiltere Premier Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham United 3-1'lik skorla kazandı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nayef Aguerd, 53. dakikada Michail Antonio ve 90+5'te penaltıdan Lucas Paqueta kaydetti.

Chelsea'nin golünü 28. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.

WEST HAM UNITED 10 KİŞİ KALDI

Enzo Fernandez, karşılaşmanın 43. dakikasında Chelsea adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

West Ham United'da ilk golü atan Nayef Aguerd karşılaşmanın 67. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte West Ham ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaptı. Konuk ekip Chelsea ise ligde ilk 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

West Ham önümüzdeki hafta Brighton'a konuk olurken, Chelsea sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.