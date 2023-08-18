Chelsea'den bir çalım daha: Liverpool'un istediği Lavia'yı kadrosuna kattı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:55

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:55

Bu sezon transferde Liverpool'la sık sık karşı karşıya gelen Chelsea'den bir çalım daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Moises Caicedo'yu Liverpool'un elinden kapan Chelsea, yine Kırmızıların gündeminde olan Romeo Lavia'yı da transfer etti.

68 MİLYON EURO'YA CHELSEA'DE

Londra temsilcisi, 19 yaşındaki Romeo Lavia'yı resmen duyururken, bu transfer için Southampton'a 68 milyon euro ödendi.

Chelsea, Belçikalı ön libero ile 2030 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.

"HARİKA GEÇMİŞİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM"

Transferi sonrası konuşan Romeo Lavia, "Bu heyecan verici projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Harika bir geçmişi olan futbol kulübüne geldim. Takım arkadaşlarımla tanışmak ve birlikte harika işler başarmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Southampton genç ön liberoyu geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den 12.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.