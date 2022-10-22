Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Graham Potter yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Erik ten Hag'ın takımı Manchester United'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor.
Graham Potter yönetimindeki Chelsea, kendi evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.
CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligin 12. haftasında Brentford deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Manchester United ise kendi evinde ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etmişti.
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