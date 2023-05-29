Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştı!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:34

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yeni teknik patronu Mauricio Pochettino oldu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; daha önce anlaşma noktasına gelinen Mauricio Pochettino ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı yazıldı.

"ONU İSTİSNAİ BİR ADAY YAPTI"

Chelsea'nin ortak spor direktörleri Laurence Stewart ve Paul Winstanley şunları kaydetti:

''Mauricio'nun deneyimi, mükemmellik standartları, liderlik nitelikleri ve karakteri, Chelsea'yi ileri seviyeye taşıyacak. Pochettino birden fazla ligde ve dilde en üst düzeyde çalışmış kazanan bir koç. Ahlakı, taktiksel yaklaşımı ve gelişime olan bağlılığı onu istisnai bir aday yaptı.''

KARİYERİ

Mauro Pochettino, son olarak Paris Saint Germain'in başında 3 kupa birden kazanmıştı. Kariyerinde daha önce uzun yıllar Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam, Southampton ve Espanyol kulüplerinde de görev aldı.

Chelsea, geçtiğimiz Nisan ayında eski futbolcu ve antrenörleri Frank Lampard'ı geçici olarak takımın başına getirmişti.