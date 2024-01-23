Chelsea - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında Middlesbrough'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:26
Chelsea - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimndeki Chelsea, kendi sahasında Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Middlesbrough yarı finalin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.


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