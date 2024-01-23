Chelsea - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında Middlesbrough'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimndeki Chelsea, kendi sahasında Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Middlesbrough yarı finalin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.
chelsea haberleri Middlesbrough haberleri İngiltere Lig Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Adana'da hasat ediliyor: Tanesi 7,5 TL
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Gram altında yeni zirve!
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!