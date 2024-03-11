Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:23
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Brentford deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 3-0 mağlup etmişti.


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