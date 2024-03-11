Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Brentford deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 3-0 mağlup etmişti.
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