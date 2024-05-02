Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 26. hafta erteleme maçında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:24
Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 3-2 mağlup olmuştu.



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