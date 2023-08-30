Chelsea - Wimbledon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası 2. turunda kendi sahasında AFC Wimbledon'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:23
Chelsea - Wimbledon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Johnnie Jackson'ın ekibi AFC Wimbledon ile karşılaşacak.

CHELSEA - WIMBLEDON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CHELSEA - WIMBLEDON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

AFC Wimbledon, turnuvanın ilk turunda kendi sahasında konuk ettiği Coventry City'yi 2-1 mağlup etmişti.

Chelsea ise İngiltere Lig Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.


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