Chelsea - Wimbledon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası 2. turunda kendi sahasında AFC Wimbledon'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Johnnie Jackson'ın ekibi AFC Wimbledon ile karşılaşacak.
CHELSEA - WIMBLEDON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CHELSEA - WIMBLEDON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
AFC Wimbledon, turnuvanın ilk turunda kendi sahasında konuk ettiği Coventry City'yi 2-1 mağlup etmişti.
Chelsea ise İngiltere Lig Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.
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