Chelsea'ye Leeds United çelmesi!

4.12.2025 09:33:00
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.

Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Leeds United adına gol perdesini açan isim 6. dakikada Jaka Bijol oldu 43. dakikada Ao Tanaka, farkı ikiye çıkaran golü attı. Leeds, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Chelsea'e ikinci yarıda oyuna giren Pedro Neto, 50. dakikada farkı bire indirdi.

Leeds United'da Dominic Calvert-Lewin, 72'de takımının üçüncü golünü kaydetti. İngiliz golcü, Manchester City maçı sonrası Chelsea ağlarını da boş geçmedi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Leeds sahadan 3-1 galip ayrıldı.

4 maçlık mağlubiyet serisini Chelsea galibiyetiyle kıran Daniel Farke'nin öğrencileri, puanını 14'e yükseltti. Ligde 4 maç sonra mağlup olan Enzo Maresca'nın öğrencileri ise 24 puanda kaldı.

Chelsea, Premier Lig'deki sıradaki maçında Bournemouth deplasmanında olacak. Leeds United ise Liverpool'u ağırlayacak.

