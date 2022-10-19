Chelsea'de N'Golo Kante'den kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle oynayamayacağını açıkladı.
Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.
Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, diz ardı kirişindeki sakatlık yüzünden ameliyat edilen 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.
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