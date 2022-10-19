Chelsea'de N'Golo Kante'den kötü haber

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle oynayamayacağını açıkladı.

AA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:05
Chelsea'de N'Golo Kante'den kötü haber
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Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, diz ardı kirişindeki sakatlık yüzünden ameliyat edilen 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.


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