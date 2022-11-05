Chelsea'li futbolcu Ben Chilwell'e Dünya Kupası şoku

05 Kasım 2022 Cumartesi, 18:28

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen İngiliz sol beki Ben Chilwell, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçı olan Dinamo Zagreb maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Chelsea'den yapılan açıklamada Dinamo Zagreb maçında arka adalesinden sakatlanan Chilwell'in, sakatlık sürecinin Dünya Kupası'nda yer almasını engelleyeceği belirtildi.

"DÜNYA KUPASI BİR RÜYAYDI"

Yaşanan gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir açıklamada bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Arka adalemde yaşadığım sakatlığa rağmen Dünya Kupası'nda yer alabilmek için çok uğraştım. Dünya Kupası'nda mücadele etmek benim için her zaman bir rüyaydı ancak MR sonuçlarımın ardından bunun mümkün olmadığını anladık. Geri dönüp Chelsea için mücadele etmeye devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 13 resmi maça çıkan Ben Chilwell, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.