Christ Inao Oulai Trabzon'a iniş yaptı: Yeni transferden ilk açıklama!

Süper Lig'e art arda iki galibiyetle başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Kadrosunu Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer, bir transferi daha resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

TRABZON'A GELDİ

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu sabaha karşı 05:30'da Trabzon'a geldi.

Trabzonspor transferi hakkındaki duygularını ifade eden Oulai, "Trabzonspor'a katıldığım için çok mutluyum. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK TRABZONSPOR"

Ayrıca, "Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım" diyerek taraftarın gönlünü mest etti.

Genç orta saha sözlerini, "Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" diyerek noktaladı.

OULAI KİMDİR?

2024 yaz transfer sezonunda Fildişi Sahili'nin JMG Abidjan takımından Bastia'ya transfer edilen Fildişi Sahilli Oulai'nin 600 bin Euro transfer market değeri bulunuyor.

Geçen sezonda Bastia'a 24 maçta forma giyen Oulai, bu karşılaşmalarda 1 de gol kaydetti.