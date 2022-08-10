Christian Poulsen'den Victor Nelsson açıklaması: 'Sevilla'ya transfer olmasını çok isterim'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:35

2006-2008 yıllarında Sevilla'da forma giyen Danimarka futbolunun önemli isimlerinden Christian Poulsen, vatandaşı Victor Nelsson hakkında konuştu. Ayrıca transfer ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

Danimarka Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Christian Poulsen, "Uluslararası liglerde oynayan futbolcularımızın çok fazla izliyorum ve elbette Victor Nelsson'un yaptığı her şeyi takip ettim ve ediyorum. Sevilla'nın ilgilendiğini duydum" dedi.

"GELECEĞİN FUTBOLCUSU"

Açıklamalarına devam eden Paulsen "Dürüst olmak gerekirse, her maçta mükemmeldi. Kesinlikle çok iyi stoper. Paris'te Fransa'ya karşı aldığımız galibiyette çok önemli işler yaptı. Güçlü bir oyuncu ama aynı zamanda iyi bir tekniği var. Elbette Sevilla için oynamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Nelsson'dan övgü dolu sözlerle bahseden Paulsen "Henüz 23 yaşında. O bugünün ve geleceği futbolcusu. Kendini çok geliştirdi. Galatasaray'ın izlediğim maçlarında yaşına rağmen, çok önemli bir futbolcu olduğunu gördüm. Ayrıca sakin bir çocuk ve gelişmeye devam etmek için gerekli hırsa sahip olduğunu biliyorum" diye konuştu.

THOMAS DELANEY VE VICTOR NELSSON İKLİSİ

Danimarkalı isim ayrıca "İnsanlar, Jules Kounde ya da bir futbolcuyla Nelsson'un karşılaştırmamalılar. Bu iyi bir şey değil. Danimarka için çok önemli bir futbolcu. Sevilla'ya transfer olmasını çok isterim. Böylece Sevilla maçlarına gitmek için bir bahanem de olur. Uzun zamandır gidemedim. Yakında Sanchez-Pizjuan'a gitmeyi umuyorum" dedi.

Paulsen ayrıca "Thomas Delaney var ve onun mutlu olduğunu biliyorum. Geçen sezon sakattı, maçlarını izleyemedim. Thomas'ın kalitesinden şüphe edilemez çünkü çok saygın bir oyuncu. Daha ileri gideceğine ve Nelsson ile birlikte oynarsa, çok daha iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.