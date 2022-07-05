Christope Galtier, PSG'nin yeni teknik direktörü oldu

05 Temmuz 2022 Salı, 16:52

Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino'nun boşluğunu doldurdu. Fransız devi yaptığı açıklamada, Christope Galtier ile anlaştığını duyurdu.

Tecrübeli çalıştırıcıyla 2024 yılana kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Fransız çalıştırıcı son olarak bir başka Ligue 1 ekibi Nice'i çalıştırmıştı.

"FARKLI BİR YAKLAŞIMIM OLACAK"

Basın toplantısında PSG'de göreve başlamasından dolayı gurur duyduğunu kaydeden Galtier, "Böyle bir kadroya sahip olduğunuzda iyi oynamak zorundasınız. Eski takımlarıma kıyasla burada oyuna farklı bir yaklaşımım olacak" ifadelerini kullandı.

"KÖKENİMİ BİR KENARA BIRAKTIM"

"İlk temaslara başladığımızda Marsilya kökenimi bir kenara bıraktım" sözlerini kullanan Fransız teknik direktör, "Marsilya'da doğdum, bu bir gerçek! Ancak ben en büyük kupayı kazanmak, en iyi oyunculara hocalık yapmak istiyorum. Bunun için Paris'ten daha iyi bir yer yok” dedi.

Son dönemde hakkında ayrılık haberleri çıkan Neymar için, "Neymar, dünyanın en iyi futbolcularından biri. Kim onu kadrosunda istemez?" yorumunda bulunan 55 yaşındaki teknik direktör, bir diğer yıldız Kylian Mbappe için ise, "Mbappe'nin takımdan neler istediğini, beklediğini biliyorum. O isteklerin yerine nasıl geleceğini de biliyorum. Mbappe, PSG'nin futbolcusudur ve burada bireysel yeteneklerin, kollektif amaca hizmet etmesini sağlayacağım!" diye konuştu.

LILLE İLE TARİHİ BAŞARI

Galtier, teknik direktörlük kariyerinde zirvesini Lille'de yaşadı. Fransız teknik direktör yönetimindeki Lille, 2020-2021 sezonunu PSG'nin önünde şampiyon olarak tamamlayıp, 10 yıllık hasretine son verdi. Şampiyonluk sonrası takımın başından ayrılan Galtier, geçen sezon Nice'i çalıştırdı. Fransız teknik direktör idaresindeki takım, ligi 9. sırada tamamladı.