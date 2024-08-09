Cicaldau'nun menajerinden transfer açıklaması!
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali açıklamalarda bulundu.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali açıklamalarda bulundu.
Rumen basınından Fanatik'e konuşan Becali, "Alexandru Cicâldau söz konusu olduğunda, kontratını korumak önemli. Belçika kulübü maaşının tamamını ödeyip ödeyemeyeceğini bilmiyor, ancak Galatasaray ile ortak bir anlaşmaya varılarak bir uzlaşmaya varılabilir. Önemli olan onun oynamak zorunda olması. Göreceğiz, hala zaman var" dedi.
Westerlo'nun Cicaldau için iyi bir kulüp olacağını söyleyen Becali, "Westerlo sıralamada birinci olan bir takım. İki maç sonunda 6 puanı var. Geçen yıl 8-10. Belçika birinci liginde sıralamanın ortasında bir takım ama kendinizi gösterebileceğiniz bir takım, Avrupa'nın ortasında bir takım" dedi.
6.5 MİLYON EUROYA ALINDI
Galatasaray'ın Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Rumen oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Konyaspor'da kiralık geçirdi.
Galatasaray formasıyla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki on numaranın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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