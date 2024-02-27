Çift haneye ulaştılar: Süper Lig'de penaltı sayıları dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 27 haftada takımlar tam 100 kez penaltı noktasına gitti. Fenerbahçe, 14 kezle bu alanda zirve alırken, Galatasaray da 11 penaltıyla rakibini takip etti. İki takım da penaltılardan 9’ar gol kaydetti.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:48
Çift haneye ulaştılar: Süper Lig'de penaltı sayıları dikkat çekti!
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Trendyol Süper Lig’de 27. hafta maçları Galatasaray - Antalyaspor müsabakasıyla sona erdi. Ligde son haftalarda en çok koşulan konulardan biri ise penaltılar oldu.

27 haftası geride kalan Süper Lig’de tam 100 kez penaltı beyaz noktaya gidildi ve bunların 77’si golle sonuçlandı. Lehine 14 defa penaltı çalınan Fenerbahçe ile 11 kez penaltı alan Galatasaray, ilk iki sırayı paylaştı. Hem sarı-lacivertliler hem de sarı-kırmızılılar bu penaltılardan 9’ar gol attı.

Bu ekipleri 7’şer penaltıyla Samsunspor ve Hatayspor takip etti.

Ligde ilk 4 sırada yer alan takımlardan Trabzonspor 1, Beşiktaş da 4 penaltı kazandı. Bordo-mavililer, tek penaltısını golle sonuçlandırırken, siyah-beyazlılar ise 4 penaltının 2’sinden yararlanamadı.

EN FAZLA PENALTIYI ABDÜLKADİR BİTİGEN ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligde 14 karşılaşmaya atanan Abdulkadir Bitigen, 11 kez penaltı kararı verdi. Bitigen’i 13 maçta 7 penaltıyla Bahattin Şimşek takip etti. Tugay Kaan Numanoğlu 14 müsabakada, Burak Şeker de 11 mücadelede 6’şar kez penaltı için düdük çaldı.

ICARDI 6'DA 6 YAPTI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Konyaspor’dan Cikalleshi 5 kez beyaz noktaya geldi ve bu penaltılardan 5 gol sevinci yaşadı. Şu an Pendikspor forması diyen Mame Thiam ise Kayseripsor’da top koşturduğu dönemde 4’te 4 penaltı başarı oranı yakalamıştı. Samsunporlu Olivier Ntcham de yine 4’te 4 yapan bir diğer futbolcu olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’den Tadic de 9 penaltının 6’sında fileleri sarstı.

ÖNCEKİ SEZON DA AYNI SAYI

2022-2023 sezonunun 27 haftalık bölümünde de bu sezon olduğu gibi 100 penaltı kararı verilmişti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe lehine 15 penaltı verilirken, Konyaspor 7, Ümraniyespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Galatasaray ve Trabzpnspor da 6’şar penaltı kazanmıştı.


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