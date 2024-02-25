Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:20

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:22

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı tartışma konusu oldu.

Trio ekibi ve eski hakemler pozisyonu yorumladı:

OOSTERWOLDE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON CEZA SAHASI İÇİNDE Mİ DIŞINDA MI?

Bülent Yıldırım: Ceza sahası içerisinde net penaltı.

Bahattin Duran: VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vuruldu. Burada yapılan faul gördüğüm kadarıyla çizginin içinde. VAR'ın bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu hakeme bildirmesi lazımdı. Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Pozisyonla ilgili dediklerinizin hepsine katılıyorum. Penaltı.

Bünyamin Gezer: Pozisyon net penaltı

90+1. DAKİKADA FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTIDA VAR MÜDAHALESİ DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bu açıdan bakınca ele geldi ya da gelmedi diyemem. Dokunuyorsa eğer yumruğa dokunmuş gibi gözüküyor. VAR müdahalesi bu pozisyonda başından sonuna kadar yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı vermiş. Doğru diyemeyeceğim o da yanlış. Bu pozisyon VAR'ın konusu olamaz.

Bahattin Duran: Futbolcunun eline geldiğini düşünüyorum ama sol eline geldiğini düşünüyorum. Topun kırılması var net. Parmakta hareket var. Ama net bir penaltı var diyemem.

Bülent Yıldırım: Bu top bir yerden kırıldı ancak buradan ayırt edemiyorum. VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi yanlış bu orta hakemin vereceği bir karar. Şu pozisyonda korner kararı çıksa kim itiraz edecekti.

Fırat Aydınus: VAR, protokol gereği bu pozisyonda hakemi izlemeye çağıramaz. %100 kanıt ve ispat yok! Hakem akışta penaltı vermediyse oyun devam etmeliydi.

MERT HAKAN'IN ATTIĞI GOLDE BARAJ HATASI VAR MI?

Deniz Çoban: Kuralda şu, top vurulurken baraja 1 metreden daha yakın oyuncular varsa o gol iptal ediliyor. Baraja bir etkisi yoksa bile 1 metreden daha yakına gelirse o golün iptali gerekir. Kural, baraj bozulmasın diye konulmuş ama bir sınır çizilmiş. Hakem kendi problemini kendi doğuruyor. Ancak, hakemin çizdiği çizgi 1 metre mi? Daha yakın. Kaleci kaleden çıkıp geliyor, burası 1 metre değil diyor. Geç yerine diyor hakem. Aytaç ne yapıyor, Aytaç da aynı şeyi söylüyor, burası 1 metre değil diyor. Hakem hata ettim de, bir daha çiz. Problemini büyütme. Uyarılara kulak asmadı hakem. Mert Hakan daha gelirken 1 metre mesafe yok. Fenerbahçeli oyuncular baraja 1 metreden daha yakın. Bu golün iptali gerekir ve endirekt serbest vuruş gerekir.

Bahattin Duran: Tersten gideyim. 1 metre değil. Hakem çizgiyi çizdi. Hakeme göre orası 1 metre. 1 metre değil ama hakem çizdi. Lacivertli oyuncu geliyor, golün iptali gerekmez. Burada hakem hatası var. Ben oyuncuyum, hakem çizgiyi 1 metre diye çekmiş, ben orada durmuşum. Gol niye iptal ediliyor? Hakem bana çizgiyi çekmiş. Golün iptali gerekmez. Hakem hatayı baştan yapıyor. Buna rağmen Fenerbahçeli oyuncuyu çizgiyi aşıp 1 adım atsa tamam.