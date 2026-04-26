Cihat Levent'ten Ömer Yalçınkaya’ya tepki: 'Galatasaray’a kalkan yumruğu sahibine iade ediyorum'

Önceki gün gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan eski milli basketbolcu ve divan kurulu üyesi Cihat Levent yönetime ve eski genel menajer Ömer Yalçınkaya’ya eleştirilerde bulundu.

Sezon başında Galatasaray Basketbol Şubesi’nin genel menajerliği görevinde bulunan Ömer Yalçınkaya sezon ortasında takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mersin Basketbol Takımı’nda genel menajer olarak göreve başladı. 15 Mart 2026 tarihinde oynanan Mersin – Galatasaray maçının 114 – 76 bitmesiyle kulüp tarihinde ender rastlanan 38 sayılık fark sarı kırmızılılarda şok etkisi yarattı.

Cihat Levent’e göre şube genel menajerinin rakip takıma transfer olması son derece yanlış olmuştu ve takımın tüm kimyasına hakim olan Ömer Yalçınkaya’nın rakipte aldığı görev 38 sayılık tarihi farkın en önemli sebebiydi. Böyle bir transfere izin veren yönetimi eleştiren Cihat Levent’den bir eleştiri de Ömer Yalçınkaya’ya geldi. Zira Yalçınkaya da 25 yıllık kıdem süresini tamamlamış bir Galatasaray divan kurulu üyesiydi, üstelik Galatasaray Lisesi mezunuydu. Mersin’de oynanan maçtan sonra Mersin Basketbol Takımı’nın resmi Instagram sayfasında paylaşılan soyunma odası görüntülerinde Ömer Yalçınkaya yumruğunu sıkarak zafer çığlıkları atarken görüntü veriyordu.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğüne göre kulüp üyesi olmak için gereken şartlardan birisi de rakip takımlarda görev almamak. Cihat Levent; rakipte görev alan ve maç sonrası sergilediği aşırı tavırları çekinmeden yeni kulübünün resmi sosyal medya hesabında paylaşan Yalçınlaya’nın disiplin kuruluna sevk edilerek üyelikten çıkartılmasını talep etti ve konuşmasını “Galatasaray’a kalkan yumruğu sahibine iade ediyorum” diyerek konuşmasını alkışlar eşliğinde noktaladı.

Önümüzdeki günlerde Ömer Yalçınkaya’nın kulüp yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.