Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanı sürüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Domenico Tedesco'nun ekibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports kanalından naklen yayımlanacak.

TEK EKSİK EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

MİLLİ ARADAN İYİ DÖNMEDİ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 30 mücadelede 69 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 57 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.

LİGDE SON 33 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Mario Lemina, Lucas Torreira; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane; Victor Osimhen

Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek; Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca