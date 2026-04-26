Galatasaray maçı öncesi Domenico Tedesco'dan Marco Asensio kararı!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacak.

Sarı-lacivertlilerde dev derbi öncesi Marco Asensio'nun durumunun netleştiği iddia edildi. Sakatlığını atlatan ve topla çalışmalara başlayan İspanyol yıldız, dünkü idmanın ikinci bölümündeki taktik idmanda takımla çalıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Domenico Tedesco, İspanyol yıldız hakkında kararını verdi. İtalyan çalıştırıcı, dev derbide Marco Asensio'ya ilk 11'de görev verecek.

ORTA SAHA ÜÇLENECEK

Haberde, Tedesco'nun Galatasaray derbisinde Asensio'yu sağ kanatta kullanacağı ve orta sahayı üçleyerek Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek'e forma vereceği belirtildi.

FORVETTE TALISCA OLACAK

Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatacak olan Tedesco, ileri uçta ise Talisca ile gol arayacak. 40 yaşındaki teknik adam, kalede formayı yine Ederson'a teslim edecek. Defans dörtlüsü ise Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşacak.