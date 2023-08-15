Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, kendi sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.
Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.
VARANE'IN GOLÜ YETTİ
Manchester United'ın tek golünü 76. dakikada Fransız stoper Raphael Varane kaydetti.
Lige 3 puan ile başlayan Manchester United gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.
Manchester United deplasmanından eli boş dönen Wolverhampton ise ligin ikinci haftasında kendi sahasında Brighton'ı konuk edecek.
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