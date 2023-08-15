Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti

Yayınlanma: 15.08.2023 - 00:08

Güncelleme: 15.08.2023 - 00:08

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, kendi sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.

Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.

VARANE'IN GOLÜ YETTİ

Manchester United'ın tek golünü 76. dakikada Fransız stoper Raphael Varane kaydetti.

Lige 3 puan ile başlayan Manchester United gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

Manchester United deplasmanından eli boş dönen Wolverhampton ise ligin ikinci haftasında kendi sahasında Brighton'ı konuk edecek.