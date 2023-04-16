Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:08

Güncelleme: 16.04.2023 - 16:08

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı. Ciro Immobile'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki, Ciro Immobile kimdir, nereli, kaç yaşında? Ciro Immobile hangi takımlarda futbol oynadı?

CİRO IMMOBİLE KİMDİR?

Ciro Immobile, 20 Şubat 1990 tarihinde Torre Annunziata, İtalya'da dünyaya geldi.

Futbola 2002 senesinde Sorrento altyapısında başlayan Immobile, 2008 senesinde Juventus altapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2009 senesinde Juventus ile imzalayan genç forvet, tecrübe kazanması için her sene farklı bir futbol kulübüne kiralandı. Sırasıyla; 2010: Siena, 2011: Grossreto, 2012: Pescara

Özellikle 2012 senesinde Pescara formasıyla çıkmış olduğu 37 maçta 28 gol atarak göz dolduran Immobile, 2012-13 sezonunda İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa'ya transfer oldu.

Burada 33 maçta şans bulan Immobile, yalnızca 5 gol atarak bekleneni veremedi ve sonraki sezon İtalya'nın bir diğer köklü kulübü Torino'ya satıldı.

Burada hızlı bir ivme yakalayan İtalyan forvet, 2013-14 sezonunda forma şansı bulduğu 33 maçta 22 kez rakip ağları havalandırdı.

Buradaki başarılı performansıyla Alman devi Borussia Dortmund'un dikkatini çeken sporcu, 2014 senesinde Alman ekibin renklerine katıldı.

2014-15 sezonunda alışık olduğu İtalyan futbolundan daha farklı bir oyunla sahaya çıkan takımı ile kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Immobile, 2015 senesinde İspanyol Sevilla'ya kiralandı.

Bir süre sonra Dortmund ile anlaşma sağlayan Sevilla, genç oyuncuyu transfer etti. Fakat burada forma şansı vermeden genç oyuncuyu eski takımı Torino'ya kiraladı.

2016 senesinde bir süre kiralık olarak Torino'da forma giyen genç forvet, aynı sene Lazio'ya transfer oldu.

Halen Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, aynı zamanda 2014 senesinden bu yana İtalya Milli Takımı formasını giymektedir.

CİRO IMMOBİLE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2009-2012 Juventus

2010-2011 Siena

2011 Grosseto

2011-2012 Pescara

2012-2013 Genoa

2013-2014 Torino

2014-2015 Borussia Dortmund

2015 Sevilla

2015-2016 Sevilla

2016 Torino

2016- Lazio

CİRO IMMOBİLE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2009-2010 İtalya U-20

2009-2013 İtalya U-21

2014- İtalya